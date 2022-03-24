«Как только Зеленский ответит на наш призыв о прекращении сопротивления и сядет за стол мирных переговоров, мы дадим ему такую возможность. Можем даже открыть отдельное шоу на ЧГТРК "Грозный"», — написал Кадыров.
По словам главы чеченской республики, такое предложение было сделано по просьбе его соотечественника Аюба Симбаригова, который сейчас принимает участие в спецоперации на Украине.
«После завершения спецоперации бывшему президенту Украины придется где-то искать подработку, и Аюб просит предоставить ему шанс выступать в составе Сборной Чеченской Республики Клуба веселых и находчивых», — пояснил Кадыров.
Он также добавил, что это предложение будет действовать ограниченное время, поскольку «потом будет поздно».
На телеканале на эту идею отреагировали с юмором.
«Мы уже всё подготовили, Рамзан Ахматович», — сообщили в ЧГТРК «Грозный».
Сотрудники телеканала соорудили на открытом воздухе подобие студии из мусорных баков, старой мебели и прочего хлама. Также для нужд Зеленского предложен старый проржавевший микроавтобус.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.