Глава Чечни Рамзан Кадыров 23 марта в своем Telegram-канале предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подработку на телевидении. Чеченский телеканал «Грозный» в тот же день подготовил для главы украинского государства своеобразную студию для его передачи

«Уехать с полными карманами»: стало известно, зачем Зеленский затягивает переговоры © president.gov.ua

По словам главы чеченской республики, такое предложение было сделано по просьбе его соотечественника Аюба Симбаригова, который сейчас принимает участие в спецоперации на Украине.

«После завершения спецоперации бывшему президенту Украины придется где-то искать подработку, и Аюб просит предоставить ему шанс выступать в составе Сборной Чеченской Республики Клуба веселых и находчивых», — пояснил Кадыров.

Он также добавил, что это предложение будет действовать ограниченное время, поскольку «потом будет поздно».

На телеканале на эту идею отреагировали с юмором.

«Мы уже всё подготовили, Рамзан Ахматович», — сообщили в ЧГТРК «Грозный».

Сотрудники телеканала соорудили на открытом воздухе подобие студии из мусорных баков, старой мебели и прочего хлама. Также для нужд Зеленского предложен старый проржавевший микроавтобус.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.