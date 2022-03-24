Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров 24 марта заявил, что Россия заинтересована в решении гуманитарных вопросов на Украине, передает РИА Новости

Лавров раскритиковал заявление Зеленского о референдуме © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Петером Маурером в четверг.

«Мы заинтересованы, чтобы эти проблемы (гуманитарные), которые сейчас накапливаются на Украине, решались, чтобы были сняты искусственные препятствия для эвакуации мирных граждан, для доставки гуманитарной помощи», — сказал он.

Он отметил, что накануне визита в Москву Маурер посетил Киев.

«Рассчитываю, что в традиционно конкретной манере, концентрируясь на гуманитарных задачах, без какой-либо политизации, мы сможем сегодня с вами достичь прогресса», — добавил Лавров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.