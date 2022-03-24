Заявив о готовности общаться с президентом России Владимиром Путиным на темы Крыма и Донбасса, президент Украины Владимир Зеленский дошёл до «третьей стадии принятия неизбежного», то есть стадии торга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала обозреватель информационного агентства News Front Юлия Витязева

По её словам, про Крым, жители которого выбрали возвращение в РФ на референдуме, президент Украины разговаривать вообще не может, а по поводу Донбасса вести диалог следовало ранее. Водителям расширили права, бирки для детей, тайны ЕС, газ в рублях, Западная Украина забирает бронежилеты. Хроника событий на Украине на 17:00 23 марта © REUTERS, Mykola Tymchenko

«Нужно это делать было тогда, когда это предлагалось, и предлагалось конкретно не с Владимиром Путиным это обсуждать, а разговаривать с руководителями республик, на что Зеленский отвечал: "Мы с террористами не разговариваем"», — сказала журналистка.

Предложения украинского лидера представляют собой просто попытку затянуть переговоры и выиграть время для того, чтобы некоторые люди успели уехать с Украины «с полными карманами», считает Витязева.

Юлия Витязева родилась в 1981 году в Одессе. В 2015 году уехала в Россию после неоднократных угроз физической расправы от неизвестных. Активная участница авторского политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на федеральном телеканале «Россия-1». Регулярно публикуется в агентстве NewsFront. Полностью интервью можно прочитать здесь.