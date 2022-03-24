Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива 24 марта в своем Telegram-канале рассказал о необычной просьбе депутата украинского парламента от партии «Европейская солидарность» Ирины Геращенко

Геращенко перепутала Порошенко с Зеленским во время выступления в Раде © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк написал Кива.

По его словам, Геращенко купила у российской компании два бриллианта из эксклюзивной коллекции. Сделала она это через зарегистрированную в Британии фирму мужа SkyNet Global Vision Ltd. Депутат выбрала камень под названием «Груша» весом 14,32 карата, стоимостью 3,6 млн долларов и бриллиант «Подушка» весом 25,05 карата и стоимостью 606 тыс. долларов.

«Но из-за введенных санкций бриллианты остались в России, и "патриотическое" семейство Геращенко экстренно ищет любые способы и возможности вывезти камни в Европу. О том, что председатель фракции «Европейская солидарность» неравнодушна к драгоценностям, в Украине уже давно всем известно. Это ж как надо любить деньги и бриллианты и презирать свой народ. Как говорит Ирина Геращенко: все для армии, все для победы…» — подытожил бывший депутат.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.