«Экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине. <…> Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы», — сказал Конашенков.
По его словам, документы «о секретной военно-биологической деятельности США на Украине» получены от сотрудников украинских биологических лабораторий.
Конашенков заявил, что в ближайшее время Минобороны РФ представит документы, доказывающие, что биологический проект «Ю-Пи-2» разрабатывался и утверждался в Пентагоне.
«Вместе с тем эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций. Так, например, законтрактованная Минобороны США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих», — сказал представитель Минобороны РФ.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), указывала представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.