Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков 24 марта на брифинге заявил об обнаружении новых фактов причастности военных США к разработке биологического оружия на Украине, в частности новых штаммов сибирской язвы

МО РФ: США создавали компоненты биологического оружия на Украине © РИА Новости, Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

По его словам, документы «о секретной военно-биологической деятельности США на Украине» получены от сотрудников украинских биологических лабораторий.

Конашенков заявил, что в ближайшее время Минобороны РФ представит документы, доказывающие, что биологический проект «Ю-Пи-2» разрабатывался и утверждался в Пентагоне.

«Вместе с тем эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций. Так, например, законтрактованная Минобороны США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих», — сказал представитель Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.

РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), указывала представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.