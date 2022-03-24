Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции на Украине взяли под контроль город Изюм в Харьковской области. Об этом 24 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков

Российские военные взяли под контроль 3 населенных пункта, в том числе Херсон © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

По словам Конашенкова, минувшим вечером и ночью по военным объектам украинских вооруженных сил были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

В результате уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункте Даниловка, который расположен южнее Киева, а также штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск.

Город Изюм расположен на юго-востоке Харьковской области Украины, на расстоянии около 130 км от Харькова. Это третий по величине город области. По состоянию на 2020 год население Изюма составляло около 46 тыс. человек.