«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области», — сказал он.
По словам Конашенкова, минувшим вечером и ночью по военным объектам украинских вооруженных сил были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.
В результате уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункте Даниловка, который расположен южнее Киева, а также штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск.
Город Изюм расположен на юго-востоке Харьковской области Украины, на расстоянии около 130 км от Харькова. Это третий по величине город области. По состоянию на 2020 год население Изюма составляло около 46 тыс. человек.