Встреча президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским возможна, но только при условии предварительной выработки договорённостей между двумя странами. Об этом 24 марта заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу CCTV

Матвиенко: Россия и Украина снова будут дружить © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На такой формат «субстантивной» встречи с итоговым документом Россия готова, сказала Матвиенко.

«Но встреча должна тоже дать результаты. Такие встречи готовятся, это не просто встретились, ни о чем поговорили», — подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.