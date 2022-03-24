«[Встреча будет возможна], когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой и [выработают] какой-то итоговый документ, который должен быть. А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата — ради чего тогда проводить эти встречи?» — сказала она.
На такой формат «субстантивной» встречи с итоговым документом Россия готова, сказала Матвиенко.
«Но встреча должна тоже дать результаты. Такие встречи готовятся, это не просто встретились, ни о чем поговорили», — подчеркнула она.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.