Российский корреспондент обнаружил в освобожденном городе Волноваха в Донецкой области тайник с документами, доказывающими факты подготовки британскими инструкторами украинских военных к боям в Донбассе, передает 24 марта РИА Новости

В Донбассе ликвидировали одного из главарей неонацистов © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов.

Согласно документу, тренинг проходил с 17 октября по 2 ноября 2018 года. В это время в ДНР и ЛНР шла подготовка к выборам глав республик и депутатов, которые состоялись 11 ноября.

Обучение солдат ВСУ состояло из четырех модулей: «обучение обращению с оружием», «навигация», «медицинский тренинг» и «парное движение».

Ранее Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) заявила, что при освобождении города Марьинка были уничтожены, предположительно, три инструктора из США. На месте удалось обнаружить иностранное вооружение и личные вещи американских наемников. Погибших идентифицировали как капитана Майкла Хавкера, лейтенанта Логана Шрума и лейтенанта Круза Тоблина.

До этого издание Politico узнало, что Пентагон в декабре 2021 года рассматривал возможность отправки на Украину нескольких сотен американских военных инструкторов. Они должны были обучать украинские войска «нетрадиционным методам ведения войны», включая партизанские действия. Однако, как сообщалось, от этих планов было решено отказаться из-за позиции Белого дома.