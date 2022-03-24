Российский миллиардер Роман Абрамович не попал под санкции США по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 23 марта сообщил Wall Street Journal со ссылкой на свои источники

Абрамович стал посредником Украины в достижении мира с РФ © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Однако Совет национальной безопасности сказал отложить санкции. Это произошло после телефонного разговора Зеленского с президентом США Джо Байденом. Украинский президент объяснил Байдену, что Абрамович может быть важным посредником на переговорах с Россией, которая с 24 февраля проводит спецоперацию на территории республики.

Представитель Совета безопасности сказала изданию, что не будет разглашать детали телефонных разговоров американского президента. Минфин на соответствующий запрос не ответил.

Британия заморозила активы Абрамовича, запретила физическим и юридическим лицам Соединенного Королевства любые сделки с ним. Санкции против олигарха ввел и ЕС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.