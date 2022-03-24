По его словам, США активно вовлечены в мониторинг дипломатической работы по ситуации на Украине, однако не планируют занимать «какую-то посредническую роль» на переговорах государств.
Советник президента также отметил, что люди на Украине должны решать вопросы, связанные с любыми соглашениями с Россией.
Ранее Салливан заявил, что власти США изучают с союзниками вопрос об исключении России из «Большой двадцатки». По его мнению, Россия больше не может вести как обычно бизнес в международных институтах и в международном сообществе.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.