Совет Безопасности ООН 23 марта не принял проект резолюции России о призыве к прекращению огня на Украине для эвакуации мирного населения, сообщает Reuters

Киев продолжит использовать людей в качестве живого щита - Небензя © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Для того чтобы резолюцию приняли, необходимо девять голосов из 15 при условии, что никто из постоянных членов (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания) не воспользуется правом вето.

Российскую резолюцию раскритиковала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, заявив, что Москву «не волнует ухудшение гуманитарной ситуации» на Украине.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь выразил сожаление из-за того, что документ не приняли, и призвал членов Совбеза «преодолеть политические разногласия» и «отреагировать на гуманитарный кризис прагматично и конструктивным образом».

Российская сторона представила проект своей гуманитарной резолюции по Украине 15 марта, документ призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц, подчеркивая необходимость того, чтобы заинтересованные стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью».

Голосование должно было пройти на следующий день, но его перенесли, сообщал первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.18 марта постпред при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия временно сняла запрос на голосование по проекту резолюции; по его словам, решение принято из-за того, что Запад вынуждает коллег не поддерживать документ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.