Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заявления Госдепа о «военных преступлениях» России выходят за рамки здравого смысла, говорится 24 марта в Telegram дипмиссии

Посол Антонов раскритиковал работу западных СМИ © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Подобные утверждения выходят за рамки здравого смысла», — сказал Антонов.

Он добавил, что попытка Вашингтона присвоить себе право судить, кто является «военным преступником», вызывает отторжение.

«Страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой», — заключил Антонов.

Ранее китайская газета South China Morning Post опубликовала статью, в которой говорится, что США не должны осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке. Автор материала обвинил Вашингтон в нарушении Устава ООН. По его словам, от последствий вторжения американских войск до сих пор страдает весь ближневосточный регион.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.