Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 23 марта назвал целью денацификации мирную Украину без проявления любых элементов нацистской идеологии, передает «Газета.ru»

Политолог рассказал о сложностях будущей денацификации Украины © mvs.gov.ua Степана] Бандеры и прочих фашистов», — сказал Пушилин.

Он добавил, что идеи, которые получили распространение на Украине, являются русофобскими, а антироссийская политика была возведена в ранг государственной.

Денацификация, считает Пушилин, может проходить в несколько этапов. Одним из них станет наказание преступников — вооруженных радикалов, воинствующих националистов, а также военных, отдававших незаконные приказы.

«Но ее цель мы видим ясно — это мирная Украина и отсутствие любых проявлений нацистской идеологии», — добавил глава ДНР.

Ранее смысл денацификации Украины объяснил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, она заключается в отмене любых законов, дискриминирующих русскоязычных жителей республики по сравнению с другими гражданами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.