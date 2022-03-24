«Денацификация — это очищение общества на всех уровнях от влияния нацистской идеологии. Отрава нацизма на Украине проникла всюду — от законодательства до быта, от закона об образовании до названий улиц в честь [организатора украинского националистического движения Степана] Бандеры и прочих фашистов», — сказал Пушилин.
Он добавил, что идеи, которые получили распространение на Украине, являются русофобскими, а антироссийская политика была возведена в ранг государственной.
Денацификация, считает Пушилин, может проходить в несколько этапов. Одним из них станет наказание преступников — вооруженных радикалов, воинствующих националистов, а также военных, отдававших незаконные приказы.
«Но ее цель мы видим ясно — это мирная Украина и отсутствие любых проявлений нацистской идеологии», — добавил глава ДНР.
Ранее смысл денацификации Украины объяснил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, она заключается в отмене любых законов, дискриминирующих русскоязычных жителей республики по сравнению с другими гражданами.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.