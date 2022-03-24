Мэр Мариуполя Вадим Бойченко уехал из города. Об этом 23 марта сообщило издание «Страна.ua»

В «Азове» зовут западных дипломатов воевать в Мариуполе © gdb.rferl.org Павел Кириленко, Бойченко покинул город, поскольку там нет связи. При этом он поддерживает контакт с военными и властями.

На момент провозглашения Донецкой Народной Республики (ДНР) в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.

В начале марта замкомандира батальона «Восток» ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк «Азов», против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.