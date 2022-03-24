Украина не будет участвовать в саммите НАТО в Брюсселе. Об этом 23 марта сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24»

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Министр добавил, что не ожидает «жестких» и «радикальных» решений по итогам этой встречи.

В ответ на вопрос о возможной отправке миротворческой миссии НАТО на Украину Кулеба назвал такой шаг «революционной инициативой». По его словам, внутри альянса нет консенсуса в этом вопросе.

Саммит НАТО состоится в Брюсселе 24 марта на уровне глав государств. Кроме него в этот же день в городе пройдут еще два саммита — Евросоюза и «Большой семерки» (G7). Все встречи организуют в срочном порядке. В частности, саммит НАТО изначально должен был состояться в конце июня на территории Испании.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил накануне, что в рамках саммита члены альянса хотят договориться о предоставлении Украине дополнительной помощи, в том числе «в области кибербезопасности». Также, говорил он, НАТО могут согласовать поддержку Киева «оборудованием, чтобы помочь Украине защититься от химической, биологической, радиоактивной и ядерной угрозы».

При этом Столтенберг отмечал, что конфликт между Россией и Украиной не должен стать конфликтом между Россией и НАТО. Вопрос о вступлении Украины в блок не является частью повестки, говорил он. Вопросы о миротворческой миссии НАТО и об установлении бесполетной зоны над Украиной также не входят в план саммита.

Предложение ввести миротворческую миссию НАТО на Украину поступило от властей Польши. В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что это может привести к прямому столкновению России с НАТО. В уставе НАТО нет положений о том, что альянс может вводить миротворческие миссии на территории третьих стран.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.