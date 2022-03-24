Чиновники внесли в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законы Украины об определении обстоятельств, исключающих криминальную противоправность деяния и обеспечивающих боевой иммунитет в условиях действия режима военного положения».
Законодатели предложили не считать уголовным правонарушением причинение вреда жизни и здоровью, если они направлены на «отпор и сдерживание вооруженной агрессии РФ». Украинцев также хотят освободить от ответственности за применение оружия против «военных государства-агрессора».
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В начале марта украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий всем гражданам использовать оружие во время объявленного военного положения. Так, украинцы, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории страны, могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.