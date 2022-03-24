Украинские законодатели во главе с депутатом партии «Слуга народа» Сергеем Ионушасом призвали не наказывать граждан за стрельбу по российским военным. Об этом 23 марта сообщило издание «Страна.ua»

Украинские пограничники получили право стрелять на поражение © REUTERS, Gleb Garanich

Законодатели предложили не считать уголовным правонарушением причинение вреда жизни и здоровью, если они направлены на «отпор и сдерживание вооруженной агрессии РФ». Украинцев также хотят освободить от ответственности за применение оружия против «военных государства-агрессора».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В начале марта украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий всем гражданам использовать оружие во время объявленного военного положения. Так, украинцы, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории страны, могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.