В свете информационной войны против России каждый бдительный гражданин может помочь кибердружинникам и отправить подозрительную информацию на проверку в «Лигу безопасного интернета». Об этом в интервью Telegram-каналу Украина.ру рассказала директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина

В инфовойне против России задействовано более 5 тысяч IT-специалистов, а количество отслеженных фейковых новостей на фоне спецоперации России по денацификации Украины составило примерно 3,4 миллиона. В ООН осудили решение Facebook, разрешающее разжигание ненависти против россиян © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Мизулина подчеркнула, что в борьбе с дезинформационной атакой может помочь любой гражданин России.

«У нас есть группа во «ВКонтакте», куда можно всегда написать, прислать любую информацию, чтобы мы ее проверили. Кроме того, волонтеры сделали специальную форму, куда можно отправить публикацию. Ее также проверяют специалисты, наши волонтеры, и отправляют в случае необходимости данные публикации в правоохранительные органы», — сказала эксперт.

России необходимо создавать новые самостоятельные площадки, развивать цифровой суверенитет и технологическую независимость, чтобы ситуация, когда страну могут отрезать от привычных технологических возможностей, больше никогда не происходила, заключила Мизулина.

Полностью интервью можно прочитать здесь.