В инфовойне против России задействовано более 5 тысяч IT-специалистов, а количество отслеженных фейковых новостей на фоне спецоперации России по денацификации Украины составило примерно 3,4 миллиона.
Мизулина подчеркнула, что в борьбе с дезинформационной атакой может помочь любой гражданин России.
«У нас есть группа во «ВКонтакте», куда можно всегда написать, прислать любую информацию, чтобы мы ее проверили. Кроме того, волонтеры сделали специальную форму, куда можно отправить публикацию. Ее также проверяют специалисты, наши волонтеры, и отправляют в случае необходимости данные публикации в правоохранительные органы», — сказала эксперт.
России необходимо создавать новые самостоятельные площадки, развивать цифровой суверенитет и технологическую независимость, чтобы ситуация, когда страну могут отрезать от привычных технологических возможностей, больше никогда не происходила, заключила Мизулина.
Полностью интервью можно прочитать здесь.