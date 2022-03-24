Он напомнил, что основным закупщиком украинского зерна является Северная Африка, поэтому отсутствие украинского зерна может спровоцировать там голод.
«Голод из Африки в итоге выдавит мигрантов, Турция их пропустит…. Шесть миллионов — это первичная оценка. Там вообще речь может идти о шестнадцати миллионах беженцев из Африки в случае голода», — утверждает Сергиенко.
По его словам, в результате страны Европы наполнятся людьми, «которых надо будет кормить», что вызовет большую социальную напряжённость и проблемы с безопасностью.
Сергиенко родился в 1971 году. С 1991 года он проживает в Германии. Занимается общественной деятельностью, является автором более 30 публикаций и 7 книг, опубликованных в России, Германии и Корее. Является членом исполкома российского ПЕН-клуба.
Полностью интервью можно прочитать здесь.