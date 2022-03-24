Если в результате военных действий на Украине будет сорвана посевная кампания, то это может вызвать ужасные последствия в Северной Африке и проблемы в Европе. Об этом рассказал проживающий в Германии русский политолог и писатель Владимир Сергиенко в интервью изданию Украина.ру

Украинский кризис и дружественный нейтралитет Анкары: что дальше? © CC0, Pixabay

«Голод из Африки в итоге выдавит мигрантов, Турция их пропустит…. Шесть миллионов — это первичная оценка. Там вообще речь может идти о шестнадцати миллионах беженцев из Африки в случае голода», — утверждает Сергиенко.

По его словам, в результате страны Европы наполнятся людьми, «которых надо будет кормить», что вызовет большую социальную напряжённость и проблемы с безопасностью.

Сергиенко родился в 1971 году. С 1991 года он проживает в Германии. Занимается общественной деятельностью, является автором более 30 публикаций и 7 книг, опубликованных в России, Германии и Корее. Является членом исполкома российского ПЕН-клуба.

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