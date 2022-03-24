Информационная война Запада против России была развязана задолго до спецоперации по денацификации Украины. Подготовка к ней включала попытки вербовки российских IT-специалистов, рассказала в интервью Telegram-каналу Украина.ру директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина

Подготовка к медиавойне против России на Западе началась с прошлого года, сообщила эксперт. Зеленский поблагодарил Facebook и Instagram за призывы к насилию против россиян © Zelenskiy/Оfficial

«В самом начале информационной кампании ее организаторы сильно ошиблись и пришли прямо к специалистам, которые сотрудничают с "Лигой безопасного интернета". Они предложили им, как и многим другим диджитал-специалистам, денежные средства за участие в кампании. Естественно, что работающие с нами ребята отказались браться за это дело (не все в мире исчисляется деньгами, есть люди идейные, настоящие патриоты)», — сказала Мизулина.

России благодаря этой ошибке Запада известны и расценки, и гонорары, и суммы затрат, число задействованных IT-специалистов, имена некоторых из них.

«Более 5 тысяч диджитал-специалистов разного профиля, разного уровня подготовки сейчас выполняют разного рода задачи. Это не только распространение дезинформации, но и другие виды действий, например хакерские атаки на порталы органов власти, на российские СМИ», — рассказала эксперт.

Ранее в понедельник Тверской суд Москвы в понедельник принял решение запретить соцсети Instagram и Facebook (компания Meta*) на территории России. Решение о признании Meta Platforms экстремистской организацией было принято по причине политики компании, разрешившей на своих платформах призывы к насилию и убийству в отношении россиян.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

* Экстремистская организация, деятельность которой в РФ запрещена