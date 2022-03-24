Медиавойна против России была развязана задолго до начала спецоперации России по денацификации Украины. «Лига безопасного интернета» находится на передовой борьбы с западной дезинформацией. Об этом в интервью Telegram-каналу Украина.ру рассказала директор «Лиги», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина

«Лига безопасного интернета» начала мониторинг медиапространства в контексте инфовойны против России с 18 февраля. Однако подготовка западных think-tank (аналитических центров) и спецслужб к этой войне началась за год, сообщила эксперт. Эксперт рассказала о плюсах блокировки Instagram и Facebook в РФ © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Исследование строится на анализе огромного массива данных: миллионов зарегистрированных аккаунтов в соцсетях (не только в Рунете, но и в других странах мира), а также на оценке информации более 40 тысяч средств массовой информации», — сказала Мизулина.

В противостоянии дезинформации задействованы не только технические средства, но и бдительные россияне.

«Первичный отбор контента автоматизирован, используются технологии искусственного интеллекта, а дальше проводится уже, по сути, ручная работа. Специалисты изучают отобранные данные и делают соответствующие выводы…Еще один инструмент, который мы задействуем, — это кибердружины. До 2 тысяч недостоверных сообщений в сутки мы направляем в МВД для принятия дальнейшего процессуального решения», — заявила эксперт.

В понедельник Тверской суд Москвы принял решение запретить соцсети Instagram и Facebook (компания Meta*) на территории России. Решение о признании Meta Platforms экстремистской организацией было принято по причине политики компании, разрешившей на своих платформах призывы к насилию и убийству в отношении россиян.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ