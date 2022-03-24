Общепризнанная «красная линия» в противостоянии России и Запада - это военное вмешательство стран НАТО в ситуацию на территории Украины. О том, как население стран Альянса психологически готовят к возможной большой войне, рассказал в интервью Украина.ру русский политолог, проживающий в Германии, Владимир Сергиенко

НАТО предпринимает максимальные усилия по манипуляции общественным мнением населения и буквально готовит страны Запада к войне с Россией, подчеркнул эксперт. Суздальцев рассказал, что сделает Россия, если НАТО перекроет доступ в Калининград © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Например: не допускать RT DE (Russia Today — ред.) к информационному полю в Германии. Это было сделано превентивно. У народа, который видит страдания любого другого человека, включается эмпатия… Они зачистили всё пространство, которое называется мир, безумно спекулируя на человеческих качествах», — заявил собеседник издания.

Западом против России проводится «когнитивная война с большой буквы», и население стран НАТО уже готово к войне, считает политолог.

«Сейчас, если России будет объявлена война, то вся Европа будет аплодировать. Ещё месяц назад люди вышли бы миллионами на демонстрацию, если НАТО бы объявило войну России. То были бы мирные движения, а сегодня миллионы выйдут в поддержку!» — сказал Сергиенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.