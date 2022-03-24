По данным, приведённым экспертом, инфляция в США вышла на рекордный за последние 40 лет уровень. Также ряд американских СМИ сообщил о резком росте цен на топливо, вызванном, в частности, антироссийской политикой Вашингтона.
«Когда они сейчас ввели санкции против российской нефти, они попытались спихнуть все накопившиеся в экономике проблемы на Россию — якобы из-за нее цены на топливо растут… Власти США сейчас пытаются перенаправить это недовольство на Россию. Однако американская политическая культура такова, что многим избирателям все равно, что происходит за границей страны, — им важно, что происходит внутри США», — сказал Юшков.
Протестные настроения в США находились на подъёме с 2021 года, и теперь они продолжают возрастать, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.