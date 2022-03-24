Европа зависит от России не только в поставках нефти и газа, но и в ресурсах, необходимых для зелёной энергетики. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

Еврокомиссия ранее представила проект плана по ускоренному отказу от российских энергоносителей. Документ нацелен в первую очередь на снижение зависимости от российского газа. В частности, планируется увеличить выработку энергии из возобновляемых источников. Однако и в этой отрасли ЕС зависит от России, подчеркнул эксперт. Митрахович рассказал, что начнётся в Европе, когда ей «перекроют» российский газ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Эта отрасль сильно пострадала, потому что и медь, и никель, и литий, который используется в аккумуляторах, необходимых для развития возобновляемой энергетики, очень выросли в цене, потому что они поставляются из России… Электромобили стали очень дорогим удовольствием, как и возобновляемая энергетика в целом. Ее себестоимость растет в подобных условиях», — сказал Юшков.

Нельзя сказать, что возобновляемая энергетика в выигрыше из-за того, что подорожали нефть и газ, — возобновляемые источники тоже сильно подорожали, заключил эксперт.

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