В освобождённых населённых пунктах ДНР сразу начинает работать гуманитарная служба, МЧС. Людям подвозятся генераторы, восстанавливается энергоснабжение, сообщил политик.
«Бывало, на краю села идут боевые действия, а в начале села уже заняли позиции наши вооруженные силы. На этом участке уже наши газовщики, коммунальные службы варят трубы и заделывают то, что пострадало в ходе боевых действий», — сказал Скороходов.
Российскими войсками продолжается проведение спецоперации по демилитаризации Украины. Город Мариуполь, в котором, по данным Минобороны РФ, скрываются значительные силы батальонов националистов, полностью блокирован. Ранее националисты не позволили мирным жителям покинуть город по предоставленным российской стороной гуманитарным коридорам, сообщалось в МО РФ.
Полностью интервью можно прочитать здесь.