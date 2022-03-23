На освобождённых территориях ДНР местные службы зачастую начинают восстанавливать инфраструктуру ещё до того, как активные боевые действия закончатся. Выбора нет - на кону стоит выживание людей, рассказал в интервью Украина.ру депутат народного совета ДНР Валерий Скороходов

В освобождённых населённых пунктах ДНР сразу начинает работать гуманитарная служба, МЧС. Людям подвозятся генераторы, восстанавливается энергоснабжение, сообщил политик. Депутат ДНР раскрыла, как украинские военные похищали детей в Донбассе © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Бывало, на краю села идут боевые действия, а в начале села уже заняли позиции наши вооруженные силы. На этом участке уже наши газовщики, коммунальные службы варят трубы и заделывают то, что пострадало в ходе боевых действий», — сказал Скороходов.

Российскими войсками продолжается проведение спецоперации по демилитаризации Украины. Город Мариуполь, в котором, по данным Минобороны РФ, скрываются значительные силы батальонов националистов, полностью блокирован. Ранее националисты не позволили мирным жителям покинуть город по предоставленным российской стороной гуманитарным коридорам, сообщалось в МО РФ.

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