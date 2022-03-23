«Сильный у людей страх, натерпелись они. Там батальон «Донбасс» был. Местным жителям даже было страшно есть наши сухпайки, которые им дали военные. Там же символика российской армии. Они плачут и спрашивают: "Вы же нас не бросите, не оставите? Если мы будем есть эти сухпайки, а националисты придут и увидят это — нас просто расстреляют"», — рассказал Скороходов.
Политик рассказал, что нацбатальоны, терпя поражение от войск РФ и ЛДНР, открывают огонь по жилищам мирных жителей.
Российскими войсками продолжается проведение спецоперации по демилитаризации Украины. Город Мариуполь, в котором, по данным Минобороны РФ, скрываются значительные силы батальонов националистов, полностью блокирован. Ранее националисты не позволили мирным жителям покинуть город по предоставленным российской стороной гуманитарным коридорам, сообщалось в МО РФ.
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