Продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, в ходе которой освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. Главный страх местных жителей - если российские войска уйдут, рассказал в интервью Украина.ру депутат народного совета ДНР Валерий Скороходов

«Сильный у людей страх, натерпелись они. Там батальон «Донбасс» был. Местным жителям даже было страшно есть наши сухпайки, которые им дали военные. Там же символика российской армии. Они плачут и спрашивают: "Вы же нас не бросите, не оставите? Если мы будем есть эти сухпайки, а националисты придут и увидят это — нас просто расстреляют"», — рассказал Скороходов. Депутат ДНР раскрыла, как украинские военные похищали детей в Донбассе © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Политик рассказал, что нацбатальоны, терпя поражение от войск РФ и ЛДНР, открывают огонь по жилищам мирных жителей.

Российскими войсками продолжается проведение спецоперации по демилитаризации Украины. Город Мариуполь, в котором, по данным Минобороны РФ, скрываются значительные силы батальонов националистов, полностью блокирован. Ранее националисты не позволили мирным жителям покинуть город по предоставленным российской стороной гуманитарным коридорам, сообщалось в МО РФ.

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