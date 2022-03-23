Люди, пострадавшие от восьми лет нацистской киевской власти, встречают войска ДНР со слезами на глазах. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат народного совета ДНР Валерий Скороходов

На освобождаемых территориях Донбасса практически одновременно с заходом войск народных республик начинает вестись работа по восстановлению инфраструктуры. Самолеты ВВО доставили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Работа выстраивается, на освобожденных территориях все приходит в нормализацию. Люди положительно встречают. Практически все со слезами на глазах. «Пусть лучше сотрут с лица земли наши дома, но лишь бы не было этих нацистов, от которых натерпелись за восемь лет садистского отношения». Ситуация сложная на территориях, но рабочая», — сказал Скороходов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

Полностью интервью можно прочитать здесь.