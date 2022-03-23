Денацификация Украины будет очень сложным процессом, который будет зависеть от того, сохранится ли эта страна как единое целое, или разделится на различные государственные образования. Об этом рассказал проживающий в Германии русский политолог и писатель Владимир Сергиенко в интервью изданию Украина.ру

В первом случае необходимы законодательные изменения, которое надо провести через Верховную раду. Во втором — новые государственные формирования могут закрепить денацификацию в своих конституциях, предложил Сергиенко.

В случае единой Украины процесс денацификации будет труднее осуществить, уверен политолог. Необходимо будет осуществлять контроль над СМИ со стороны некоего органа, похожего на Роспотребнадзор.

«И эта организация должна быстро реагировать, когда поступает сигнал. Что-то в таком духе», — сказал Сергиенко.

Кроме того, он предложил создать историко-архивный орган, работающий над процессом денацификации на основании публикации архивных документов.

Сергиенко родился в 1971 году. С 1991 года он проживает в Германии. Занимается общественной деятельностью, является автором более 30 публикаций и 7 книг, опубликованных в России, Германии и Корее. Является членом исполкома российского ПЕН-клуба.

Полностью интервью можно прочитать здесь.