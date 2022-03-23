Боевики нацбатальона "Азов" укрываются на территории крупнейшего предприятия города Мариуполь - «Азовсталь». О рисках при штурме этого предприятия рассказал в интервью Украина.ру депутат народного совета ДНР Валерий Скороходов

«Сейчас там идут активные боевые действия. В первую очередь скажу об «Азовстали», там укрылись азовцы. Там очень много укрытий, есть, где спрятаться и спрятать технику…Там все заминировано. Они понимают, что деваться им некуда, а так как они совершили за восемь лет столько преступлений, пощады им не будет», — сказал Скороходов. Военный эксперт Евсеев рассказал, когда Мариуполь освободят от нацистов © РИА Новости, Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Российскими войсками продолжается проведение спецоперации по демилитаризации Украины. Город Мариуполь, в котором, по данным Минобороны РФ, скрываются значительные силы батальонов националистов, полностью блокирован. Ранее националисты не позволили мирным жителям покинуть город по предоставленным российской стороной гуманитарным коридорам, сообщалось в МО РФ.

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