«Сейчас там идут активные боевые действия. В первую очередь скажу об «Азовстали», там укрылись азовцы. Там очень много укрытий, есть, где спрятаться и спрятать технику…Там все заминировано. Они понимают, что деваться им некуда, а так как они совершили за восемь лет столько преступлений, пощады им не будет», — сказал Скороходов.
Российскими войсками продолжается проведение спецоперации по демилитаризации Украины. Город Мариуполь, в котором, по данным Минобороны РФ, скрываются значительные силы батальонов националистов, полностью блокирован. Ранее националисты не позволили мирным жителям покинуть город по предоставленным российской стороной гуманитарным коридорам, сообщалось в МО РФ.
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