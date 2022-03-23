Издание замечает, что США пытаются «привязать этих "еретиков" к столбам международного общественного мнения и сжечь их».
Однако, к разочарованию Соединённых Штатов и их «приспешников», они составляют меньшинство в международном сообществе.
«США желают, чтобы весь мир последовал за ними, чтобы осудить Россию и ввести санкции против неё, но более 100 стран не участвуют в санкциях против России», — указывает Global Times.
Крупные незападные государства, включая Индию, Бразилию и ЮАР, занимают схожую с КНР позицию по конфликту на Украине — они надеются способствовать диалог с целью достижения мира и как можно более быстрого прекращения конфликта, говорится в статье.
Китай неоднократно отказывался осудить РФ в связи с проведением спецоперации на Украине. Пекин призывает все стороны конфликта к сдержанности и поиску компромисса.