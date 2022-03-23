Пытаясь добиться осуждения РФ другими странами в связи со спецоперацией на Украине, Соединённые Штаты восстанавливают новую Инквизицию по образцу печально известной в средневековой Европе, а всем несогласным с их политикой навешивается ярлык «еретиков». Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 22 марта в пекинской газете Global Times

Издание замечает, что США пытаются «привязать этих "еретиков" к столбам международного общественного мнения и сжечь их». За мир, но против НАТО. Обзор китайской прессы о ситуации на Украине © REUTERS, Carlos Garcia Rawlins

Однако, к разочарованию Соединённых Штатов и их «приспешников», они составляют меньшинство в международном сообществе.

«США желают, чтобы весь мир последовал за ними, чтобы осудить Россию и ввести санкции против неё, но более 100 стран не участвуют в санкциях против России», — указывает Global Times.

Крупные незападные государства, включая Индию, Бразилию и ЮАР, занимают схожую с КНР позицию по конфликту на Украине — они надеются способствовать диалог с целью достижения мира и как можно более быстрого прекращения конфликта, говорится в статье.

Китай неоднократно отказывался осудить РФ в связи с проведением спецоперации на Украине. Пекин призывает все стороны конфликта к сдержанности и поиску компромисса.