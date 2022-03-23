Иностранные соцсети обнаружили себя как инструмент пропаганды и распространения экстремизма. В свете информационной войны, развязанной Западом против России, важно знать об альтернативе заблокированным западным интернет-ресурсам. Об этом в интервью Telegram-каналу Украина.ру рассказала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина

Цели работы иностранных интернет-платформ в России были политическими, такими как: сознательное распространение недостоверной информации, манипуляция общественным сознанием. Добрались до Google. Страны мира предлагают взять интернет под контроль © CC0, Pixabay

«Изначально сами площадки были созданы как средство общения, они расширяли мир, стирали границы между странами, а в итоге превратились в орудие совершения преступлений, разжигания межнациональной розни, насилия, ненависти, экстремизма. Пока сами платформы не осознают и не признают, что это именно так, то, скорее всего, дальнейшего диалога с ними и выстраивания отношений не будет», — сказала Мизулина.

Если речь идёт об интересах пользователей, то Россия предлагает качественную альтернативу зарубежным соцсетям — «ВКонтакте», «Одноклассники» и иные площадки.

В понедельник Тверской суд Москвы принял решение запретить соцсети Instagram и Facebook (компания Meta*) на территории России. Решение о признании Meta Platforms экстремистской организацией было принято по причине политики компании, разрешившей на своих платформах призывы к насилию и убийству в отношении россиян.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ