Цели работы иностранных интернет-платформ в России были политическими, такими как: сознательное распространение недостоверной информации, манипуляция общественным сознанием.
«Изначально сами площадки были созданы как средство общения, они расширяли мир, стирали границы между странами, а в итоге превратились в орудие совершения преступлений, разжигания межнациональной розни, насилия, ненависти, экстремизма. Пока сами платформы не осознают и не признают, что это именно так, то, скорее всего, дальнейшего диалога с ними и выстраивания отношений не будет», — сказала Мизулина.
Если речь идёт об интересах пользователей, то Россия предлагает качественную альтернативу зарубежным соцсетям — «ВКонтакте», «Одноклассники» и иные площадки.
В понедельник Тверской суд Москвы принял решение запретить соцсети Instagram и Facebook (компания Meta*) на территории России. Решение о признании Meta Platforms экстремистской организацией было принято по причине политики компании, разрешившей на своих платформах призывы к насилию и убийству в отношении россиян.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ