Для проведения денацификации на Украине будет полезно вспомнить опыт её проведения в двух послевоенных немецких государствах. Об этом рассказал проживающий в Германии русский политолог и писатель Владимир Сергиенко в интервью изданию Украина.ру

Он напомнил, что в ФРГ, находившейся под управлением США, Великобритании и Франции, для бывших членов нацистских организаций были разработаны специальные курсы, по итогам которых проводился экзамен. Отец погибшего в Доме профсоюзов сказал, какая денацификация нужна Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Прошедший через эту систему нацист мог претендовать на некоторые государственные должности.

«Это опыт Западной Германии. Тестирование и использование, если ты нужен. Ограниченное использование без власти. Например, тот, кого денацифицируют, умеет управлять канализационной системой маленького города, пожалуйста, управляй», — рассказал Сергиенко.

Совсем по-другому этот процесс проходил в Восточной Германии.

«Там была полнейшая идеологическая прочистка, мощнейшее антифашистское движение, которое ставится во главу угла. Здесь уже речь идёт не об использовании ресурса, если он полезен, а именно об антифашистской идеологии», — отметил политолог из Германии.

Сергиенко родился в 1971 году. С 1991 года он проживает в Германии. Занимается общественной деятельностью, является автором более 30 публикаций и 7 книг, опубликованных в России, Германии и Корее. Является членом исполкома российского ПЕН-клуба.

Полностью интервью можно прочитать здесь.