За обвинениями госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес Китая о том, что эта страна стоит «не на той стороне истории» в конфликте между РФ и Украиной, немедленно последовали антикитайские высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министр Австралии Скотта Моррисона. Во время своего визита в Индию премьер-министр Японии Фумио Кисида пытался добиться от Дели осуждения России, указывает издание. 

Ситуация на Украине: Китай призывает к сдержанности
Ситуация на Украине: Китай призывает к сдержанности
© REUTERS, Carlos Garcia Rawlins
Однако обвинения Вашингтона в адрес тех, кто не осудил Россию, преследуют его собственные интересы, и, в частности, попытку уйти от ответственности за конфликт.

«США —  …  крупнейшая скрытая за кулисами рука, которая сделала российско-украинский кризис таким, каким он является сегодня», — указывает газета.

Китай неоднократно отказывался осудить РФ в связи с проведением спецоперации на Украине. Пекин призывает все стороны конфликта к сдержанности и поиску компромисса.    

 

 

 

 

 