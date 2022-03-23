Соединённые Штаты и их союзники пытаются добиться всеобщего осуждения России в мире в связи с военной операцией российских войск на Украине. Однако именно США спровоцировали этот вооружённый конфликт, и не Вашингтону решать, кто в нём прав. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 22 марта в пекинской газете Global Times

За обвинениями госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес Китая о том, что эта страна стоит «не на той стороне истории» в конфликте между РФ и Украиной, немедленно последовали антикитайские высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министр Австралии Скотта Моррисона. Во время своего визита в Индию премьер-министр Японии Фумио Кисида пытался добиться от Дели осуждения России, указывает издание.

Ситуация на Украине: Китай призывает к сдержанности © REUTERS, Carlos Garcia Rawlins

«США — … крупнейшая скрытая за кулисами рука, которая сделала российско-украинский кризис таким, каким он является сегодня», — указывает газета.

Китай неоднократно отказывался осудить РФ в связи с проведением спецоперации на Украине. Пекин призывает все стороны конфликта к сдержанности и поиску компромисса.