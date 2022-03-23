За обвинениями госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес Китая о том, что эта страна стоит «не на той стороне истории» в конфликте между РФ и Украиной, немедленно последовали антикитайские высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министр Австралии Скотта Моррисона. Во время своего визита в Индию премьер-министр Японии Фумио Кисида пытался добиться от Дели осуждения России, указывает издание.
Однако обвинения Вашингтона в адрес тех, кто не осудил Россию, преследуют его собственные интересы, и, в частности, попытку уйти от ответственности за конфликт.
«США — … крупнейшая скрытая за кулисами рука, которая сделала российско-украинский кризис таким, каким он является сегодня», — указывает газета.
Китай неоднократно отказывался осудить РФ в связи с проведением спецоперации на Украине. Пекин призывает все стороны конфликта к сдержанности и поиску компромисса.