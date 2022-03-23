Информационная и медиавойна против России вскрыла количество и происхождение IT-специалистов, совершающих инфодиверсии. Об этом в интервью Telegram-каналу Украина.ру рассказала директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина

Подготовкой к информационной войне Запад занимался за год до спецоперации России по денацификации Украины. Тогда же начались попытки вербовки российских IT-специалистов, сообщила эксперт. Данные российских пользователей Facebook и Instagram могут оказаться под угрозой - эксперт © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Отсюда мы знаем и расценки, и гонорары, и суммы затрат, число задействованных IT-специалистов, имена некоторых. Знаем, что ряд из них маскируется, например, под украинские IP-адреса, хотя сами они могут находиться, например, в России или Белоруссии», — сказала Мизулина.

Среди IT-специалистов, занятых подрывной деятельностью в российской инфосфере, задействованы граждане Польши, Украины и других стран.

«К сожалению, есть и россияне с белорусами. Более 5 тысяч диджитал-специалистов разного профиля, разного уровня подготовки сейчас выполняют разного рода задачи. Это не только распространение дезинформации, но и другие виды действий, например, хакерские атаки на порталы органов власти, на российские СМИ», — заявила Мизулина.

Волонтёры «Лиги безопасного интернета» имеют доступ к закрытым группам и чатам, где координируются действия провокаторов. Информация оперативно передаётся в правоохранительные органы, заключила эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.