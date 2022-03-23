Общественное мнение стран Европы настроили против России, «безумно спекулируя на человеческих качествах». Об этом рассказал проживающий в Германии русский политолог и писатель Владимир Сергиенко в интервью изданию Украина.ру

Запрещение вещания в Германии немецкой версии Russia Today — канала RT DE — было сделано превентивно в рамках этой манипуляции общественным мнением, указал политолог.

Информация о страданиях людей на Украине вызывает у европейцев естественное чувство эмпатии и желание как-то помочь.

«При виде чужих страданий у человека включается сострадание, возникает желание поучаствовать, помочь», — рассказал Сергиенко.

Многие граждане Германии, Польши или Чехии помогают беженцам из Украины. На Украину могут отправить миротворцев из НАТО © пресс-служба президента Украины

Однако конфликт в этой стране продолжается и люди страдают дальше, несмотря на усилия европейских волонтёров.

Между тем западная пропаганда убеждает граждан, что в конфликте виновата Россия и прекратить его можно, вмешавшись на стороне Украины.

Таким образом, общественное мнение европейских стран уже довольно сильно подготовлено к такому шагу, считает Сергиенко. По его словам, ещё месяц назад в случае угрозы конфликта НАТО и России жители Европы вышли бы на массовые антивоенные демонстрации.

Однако сейчас ситуация коренным образом изменилась, и решение о прямой военной помощи Украине вызовет поддержку общественного мнения многих европейских стран, утверждает писатель.

Сергиенко родился в 1971 году. С 1991 года он проживает в Германии. Занимается общественной деятельностью, является автором более 30 публикаций и 7 книг, опубликованных в России, Германии и Корее. Является членом исполкома российского ПЕН-клуба.

Полностью интервью можно прочитать здесь.