Сергиенко полагает, что, благодаря произведённой в европейских странах «спецоперации в информационном поле» прямые военные действия НАТО против России будут поддержаны европейским общественным мнением.
«У меня нет доступа к секретным документам НАТО, протоколам переговоров, переговорам [Олафа] Шольца, [Эммануэля] Макрона, [Джо] Байдена, [Бориса] Джонсона, но я могу как обозреватель и аналитик сказать что предпосылки, которые нужны для этого, на сегодняшний момент созданы», — рассказал политолог.
Сергиенко родился в 1971 году. С 1991 года он проживает в Германии. Занимается общественной деятельностью, является автором более 30 публикаций и 7 книг, опубликованных в России, Германии и Корее. Является членом исполкома российского ПЕН-клуба.
Полностью интервью можно прочитать здесь.