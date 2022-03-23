Предпосылки, необходимые для прямого военного вмешательства западных стран в военные действия на Украине, уже созданы. Об этом рассказал проживающий в Германии русский политолог и писатель Владимир Сергиенко в интервью изданию Украина.ру

Сергиенко полагает, что, благодаря произведённой в европейских странах «спецоперации в информационном поле» прямые военные действия НАТО против России будут поддержаны европейским общественным мнением. Военная техника на крышах и складах, трагедия Бородянки, чужаки в Макарове, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 13:00 23 марта © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«У меня нет доступа к секретным документам НАТО, протоколам переговоров, переговорам [Олафа] Шольца, [Эммануэля] Макрона, [Джо] Байдена, [Бориса] Джонсона, но я могу как обозреватель и аналитик сказать что предпосылки, которые нужны для этого, на сегодняшний момент созданы», — рассказал политолог.

Сергиенко родился в 1971 году. С 1991 года он проживает в Германии. Занимается общественной деятельностью, является автором более 30 публикаций и 7 книг, опубликованных в России, Германии и Корее. Является членом исполкома российского ПЕН-клуба.

Полностью интервью можно прочитать здесь.