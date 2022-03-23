Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев 23 марта рассказал об уехавших из Украины трех миллионах человек, передает kp.ru

Украинского государства существовать не должно — Царев © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк заявил, что находится на территории Украины. Позднее он уточнил, что вместе с российскими войсками прибыл в Киевскую область, где ведет работу по гуманитарному снабжению местных жителей. Накануне Царев сообщил, что на несколько дней прибыл в Москву для участия в совещаниях по дальнейшей организации жизни на освобожденных территориях.

«Уезжают наши противники, уезжают наши сторонники. Причем вторые стараются уехать быстрее даже, чем противники. Очень много. Я накануне спецоперации написал, что в каждой области составлены списки на уничтожение. Списки тех, кто симпатизирует России. И эти списки достаточно обширные по каждой области. Кого-то находят и убивают, кого-то забирают в застенки. Вот Володя Струк — депутат Верховной Рады — его убили. Он мне помогал по Луганску проводить референдум», — сказал Царев.

Он добавил, что из страны выехали большинство олигархов, «вывезли семьи и деньги».

«Простые люди уезжают. А кому хочется оставаться в городе, когда там стоят украинские вооруженные силы, летают пули, снаряды», — заключил политик.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.