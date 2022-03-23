МИД Испании пытается выяснить местонахождение пенсионера Мариано Гарсии Каталаюда из Валенсии, который, возможно, был арестован российскими военными в Херсоне. Об этом сообщила 22 марта испанская газета El País

Издание рассказало, что около семи лет назад Гарсия уехал жить на Украину «с намерением оказывать поддержку стране в конфликте с Россией» и что он создал ассоциацию, через которую продолжает отправлять гуманитарную помощь гражданам Украины.

Военная техника на крышах и складах, трагедия Бородянки, чужаки в Макарове, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 13:00 23 марта © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Народ един. [Владимир] Путин не ожидал, что тут будет такое единство», — заявил испанец.

Однако позднее Telegram-канал «Новости Херсонщины» сообщил дополнительную информацию о Гарсии, о которой El País предпочла не упоминать.

Публикуя фотографию испанца с автоматом в руках в помещении, увешанном символикой «Правого сектора»*, канал называет его «известным испанским праворадикалом», который позиционировал себя как «волонтёр».

«Теперь истинное лицо этого "волонтёра" можно увидеть на фото. Если кто-то из читателей умилился его "благотворительностью", то позирование с автоматом на фоне атрибутики "Правого сектора" однозначно говорит о мотивах и мировоззрении испанского дедушки», указывает канал.

* Деятельность организации запрещена в РФ