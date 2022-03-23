Издание рассказало, что около семи лет назад Гарсия уехал жить на Украину «с намерением оказывать поддержку стране в конфликте с Россией» и что он создал ассоциацию, через которую продолжает отправлять гуманитарную помощь гражданам Украины.
Газета сообщила, что ранее Гарсия дал интервью телеканалу из Валенсии о своём участии в «мирном сопротивлении горожан Херсона».
«Народ един. [Владимир] Путин не ожидал, что тут будет такое единство», — заявил испанец.
Однако позднее Telegram-канал «Новости Херсонщины» сообщил дополнительную информацию о Гарсии, о которой El País предпочла не упоминать.
Публикуя фотографию испанца с автоматом в руках в помещении, увешанном символикой «Правого сектора»*, канал называет его «известным испанским праворадикалом», который позиционировал себя как «волонтёр».
«Теперь истинное лицо этого "волонтёра" можно увидеть на фото. Если кто-то из читателей умилился его "благотворительностью", то позирование с автоматом на фоне атрибутики "Правого сектора" однозначно говорит о мотивах и мировоззрении испанского дедушки», указывает канал.
* Деятельность организации запрещена в РФ