Заявления Киева о проведении референдума нацелены на то, чтобы затянуть переговорный процесс России и Украины. Об этом 23 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО

Лавров рассказал об одном из требований России к Украине © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Это нечто весьма и весьма актуальное, особенно в контексте украинского кризиса, в контексте того, что сейчас обсуждается между нашими делегациями и в контексте того, какова же должна быть судьба Крыма и Донбасса. Сейчас очень часто [говорят], что референдум надо какой-то проводить, что, ясно, нацелено на то чтобы процесс затянуть», — сказал он.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс — тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности. Он также хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал бы всеукраинский референдум.