Он указал, что в 1970 году была согласована декларация о принципах развития международного права в интересах дружеских отношений между государствами. В этом документе есть раздел, посвященный соотношению между суверенитетом и целостностью и правом на самоопределение.
«Это нечто весьма и весьма актуальное, особенно в контексте украинского кризиса, в контексте того, что сейчас обсуждается между нашими делегациями и в контексте того, какова же должна быть судьба Крыма и Донбасса. Сейчас очень часто [говорят], что референдум надо какой-то проводить, что, ясно, нацелено на то чтобы процесс затянуть», — сказал он.
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс — тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности. Он также хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал бы всеукраинский референдум.