Переговоры Москвы и Киева идут тяжело, потому что украинская сторона постоянно меняет свою позицию. Об этом сообщил 23 марта в ходе выступления в МГИМО глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров

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