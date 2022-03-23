Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев 23 марта в интервью порталу antifashist.com рассказал, какой он видит дальнейшую судьбу Украины

Царев рассказал, как быстро завершить спецоперацию на Украине © Алексей Куденко заявил, что находится на территории Украины. Позднее он уточнил, что вместе с российскими войсками прибыл в Киевскую область, где ведет работу по гуманитарному снабжению местных жителей.

Накануне Царев сообщил, что на несколько дней прибыл в Москву для участия в совещаниях по дальнейшей организации жизни на освобожденных территориях.

«Я не буду говорить так, как это принято у официальных лиц. Я не буду соблюдать политес. Я скажу прямо: Украины как государства не должно существовать. Это русские земли, и они должны вернуться в Россию. В какой именно форме это произойдёт — это обсуждаемо. Это может быть и конфедерация, и вхождение в состав России напрямую. Мы будем это обсуждать с народом. Но мы должны чётко заявить о том, что Украины как анти-России, как государства, глубоко враждебного России, не должно существовать. Это наша исконно русская земля, это наши люди, пусть сейчас они и больны национализмом. Но это наши люди», — сказал Царев.

По его словам, Запад поймет, что «сопротивляться бесполезно, устраивать мировую войну бессмысленно, потому что мы в своём праве, мы на своей земле».

«И переговоры могут быть только о закреплении нового статуса нынешней территории Украины — не более того. И, конечно, народ отнесется к нам совсем иначе, поняв, что мы вернулись, мы пришли навсегда», — добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.