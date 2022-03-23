По словам российского министра, при президенте Владимире Зеленском на Украине законодательно «добили» все возможности использования русского языка.
«Мы сейчас будем требовать это отменить», — добавил он.
В 2014 году Верховная Рада Украины отменила региональный статус русского языка в стране.
Позже Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который фактически позволил подавать жалобы на использование русского в сфере услуг.
С 2020 года все русскоязычные школы на Украине были переведены на украинский язык обучения.