Москва намерена требовать от Киева отмены законодательства, ограничивающего использование русского языка на территории Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 23 марта на встрече со студентами и преподавателями МГИМО

По словам российского министра, при президенте Владимире Зеленском на Украине законодательно «добили» все возможности использования русского языка. Песков высказал недовольство российско-украинскими переговорами © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Мы сейчас будем требовать это отменить», — добавил он.

В 2014 году Верховная Рада Украины отменила региональный статус русского языка в стране.

Позже Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который фактически позволил подавать жалобы на использование русского в сфере услуг.

С 2020 года все русскоязычные школы на Украине были переведены на украинский язык обучения.