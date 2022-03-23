Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев 23 марта рассказал в интервью порталу antifashist.com, почему местные украинские власти разбегаются, когда в населенные пункты входит российская армия

Царев рассказал, как быстро завершить спецоперацию на Украине © Алексей Куденко заявил, что находится на территории Украины. Позднее он уточнил, что вместе с российскими войсками прибыл в Киевскую область, где ведет работу по гуманитарному снабжению местных жителей. Накануне Царев сообщил, что на несколько дней прибыл в Москву для участия в совещаниях по дальнейшей организации жизни на освобожденных территориях.

«Насколько я успел понять, люди не до конца осознают цели спецоперации. Заявлено, что это денацификация и демилитаризация, но что последует за этим, пока не ясно. Люди опасаются, что российская армия выполнит свои задачи и уйдёт, — ведь об этом открыто говорят некоторые высокопоставленные представители российской власти — а во власть на Украине вновь вернутся националисты, "соросята" и прочие элементы, которые привели страну к её нынешнему состоянию. Раз так, то те, кто сотрудничает с нами, будут наказаны. Нынешние украинские элиты прямо говорят мне об этом. Также прямо об этом говорят люди в освобожденных населенных пунктах. У людей в головах вот такая вот картина — поэтому они просто бегут или прячутся, чтобы пересидеть эту турбулентность и потом уже принять сторону победителя», — объяснил Царев.

Он предложил организовать на освобожденных территориях временные военно-гражданские администрации, или комендатуры. По его замыслу, эти администрации смогут заверять своей печатью документы, удостоверения дружинников, сотрудников администраций, пропуска. При участии комендатур можно избирать или назначать, взамен сбежавших и нелояльных, руководителей местных органов власти, осуществлять восстановление разрушенной инфраструктуры и распределять гуманитарную помощь.

«Они должны налаживать мирную жизнь, до тех пор пока она не станет действительно мирной», — уточнил Царев.

Он напомнил, что украинские полицейские разбегаются так же, как и госслужащие. При этом на руках у населения оружие, которое раздавали совершенно бесконтрольно.

«Отсюда мародерство, преступность, появляются банды, нарастает хаос. Что можно сделать для решения этой проблемы — необходимо призвать из запаса сотрудников МВД, в первую очередь из Крыма. И вместе с действующими сотрудниками МВД на ротационной основе направлять на Украину. Также необходимо ввести на освобожденных территориях законодательство РФ или ЛДНР — как минимум на временной основе, пока не будет обновлено украинское законодательство», — предложил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.