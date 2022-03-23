Роль доллара США в качестве инструмента создания международных резервов других государств снижается в пользу валюты КНР и золота. Об этом рассказал 23 марта в интервью агентству ПРАЙМ ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков

Доллар США стал глобальной валютой после Второй мировой войны, но оторвался от универсального мерила стоимости — золота — в начале 1970-х годов. Затем в 1974 году доллар стал основной валютой платежей за нефть. Эксперт назвал лучшую замену доллару © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Кочетков подчеркнул, что современная глобальная финансовая система основана на использовании резервных валют, которые входят в корзину Международного валютного фонда.

Эти валюты используются государствами для создания валютных резервов, которые по своей природе являются неприкасаемыми.

«То есть это факт доверия международной финансовой системе, так как сами средства… размещены на счетах в иностранных центральных банках или в виде государственных обязательств в иностранных депозитариях. Соответственно, любые попытки заморозить эти средства или вовсе использовать их без согласия владельца являются актом нарушения доверия в рамках сложившейся глобальной финансовой системы», — сказал аналитик.

Однако последние события показали, что доступ к доллару США, а также евро, британскому фунту, канадскому доллару, японской иене и швейцарскому франку может быть заблокирован. В Киеве строят планы на российские финансы © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Соответственно, данные валюты уже не являются надёжным средством формирования резервов, объяснил Кочетков.

По мнению Кочеткова, для повышения надёжности международных резервов доллар необходимо использовать в сочетании с китайским юанем и золотом.

«Балансировка резервов других государств потребует снижения зависимости от финансовой системы США в пользу ликвидной валюты КНР и менее ликвидного золота», — рассказал эксперт.

Уменьшение доли доллара в резервах других государств приведёт к дальнейшему «размытию» ценности американской валюты, подытожил Кочетков.