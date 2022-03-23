Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев 23 марта в интервью порталу antifashist.com указал, что нужно сделать для скорейшего завершения российской спецоперации на Украине

Царев заявил, что вернулся на Украину © РИА Новости, Владимир Трефилов Царев заявил, что находится на территории Украины. Позднее он уточнил, что вместе с российскими войсками прибыл в Киевскую область, где ведет работу по гуманитарному снабжению местных жителей. Накануне Царев сообщил, что на несколько дней прибыл в Москву для участия в совещаниях по дальнейшей организации жизни на освобожденных территориях.

«Украинская армия до сих пор активно использует железную дорогу для переброски живой силы и вооружений с Запада на Восток. Эти коммуникации можно и нужно блокировать», — предложил он.

Царев добавил, что некоторые руководители военной операции, не имея опыта боевых действий, самоустраняются от командования, «проявляют малодушие». По его мнению, необходимо анализировать причины пассивности отдельных частей, не продвигающихся вперед, и в таких случаях срочно принимать кадровые решения.

Он также предложил усилить армию добровольцами.

«Призыв верховного главнокомандующего к добровольцам пока не реализован, поскольку военкоматы не проводят прием добровольцев вследствие отсутствия соответствующей команды от Министерства обороны. Потенциал добровольческого движения измеряется сотнями тысяч хорошо мотивированных людей, способных кардинально форсировать ход спецоперации», — подчеркнул он.

Кроме того, бывший депутат Рады указал, что сроки спецоперации могут существенно сократиться, если Вооруженные силы Белоруссии примут в ней участие и возьмут под контроль часть областей Западной Украины.

По его словам, крайне важное значение имеет информационный фронт. Особенно, в условиях Украины, где Запад и подведомственные ему националисты прилагали и продолжают прилагать огромные усилия для создания нужного настроя в обществе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.