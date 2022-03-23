Польша оказывает существенную помощь многочисленным беженцам с Украины, а Евросоюз, несмотря на это, не отменил штрафы, наложенные на польское государство из-за нескольких законов страны. Об этом заявил на днях вице-премьер Польши Пётр Глиньский в интервью британской газете The Telegraph

«Нет реальной материальной поддержки [от ЕС]. Есть разговоры и обещания. А мы тратим наши деньги [на помощь беженцам]. Организуем наших людей, пытаемся сделать всё возможное в этой ситуации. С другой стороны, против нас всё ещё продолжают действовать политически мотивированные антипольские санкции», — пожаловался Глиньский.

По его словам, республика расходует значительные ресурсы на украинских беженцев, которых там уже более двух миллионов человек.

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Также Глиньский подверг резкой критике отношение Европы к России.

«Отношения между Европейским союзом, главным образом Германией, и Россией, годами были катастрофическими. И мы, как часть Европейского союза, принесли жертвы из-за этих отношений и из-за этой зависимости», — утверждал он.