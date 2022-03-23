«Нет реальной материальной поддержки [от ЕС]. Есть разговоры и обещания. А мы тратим наши деньги [на помощь беженцам]. Организуем наших людей, пытаемся сделать всё возможное в этой ситуации. С другой стороны, против нас всё ещё продолжают действовать политически мотивированные антипольские санкции», — пожаловался Глиньский.
По его словам, республика расходует значительные ресурсы на украинских беженцев, которых там уже более двух миллионов человек.
Негодование Варшавы вызывает тот факт, что Брюссель не освободил страну от штрафа, наложенного ЕС в прошлом году. Польше необходимо перечислять по миллиону евро в день в пользу Еврокомиссии, пока она не приведёт своё законодательство в соответствие с нормами ЕС.
Также Глиньский подверг резкой критике отношение Европы к России.
«Отношения между Европейским союзом, главным образом Германией, и Россией, годами были катастрофическими. И мы, как часть Европейского союза, принесли жертвы из-за этих отношений и из-за этой зависимости», — утверждал он.