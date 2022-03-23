Командир киевского полка территориальной обороны «Азова» Владислав Соболевский призвал 23 марта западных дипломатов включиться в боевые действия в Мариуполе на стороне националистов. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24»

Ранее глава МИД Греции Никос Дендиас выразил готовность лично сопровождать гуманитарный груз в Мариуполь, где продолжают оказывать сопротивление вооруженные формирования украинских националистов в лице «Азова».

Соболевский призвал Запад не ограничиваться только лишь поставками гуманитарных грузов, он считает, что партнеры Украины должны снабдить местных бойцов оружием. Греческий министр едет в Мариуполь, пленным готовят обмен, угроза на море, поляки готовятся к походу на Львов. Хроника событий на Украине на утро 23 марта © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

«Не только министр иностранных дел Греции должен поехать туда (в Мариуполь. — Ред.) с гумконвоем. Все туда должны поехать. И не просто забрать оттуда местных, а завезти туда оружие, боеприпасы и стать в ряды полка "Азов"», — сказал националист.

В настоящий момент в Мариуполе продолжаются бои украинской армии и националистов с силами Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ, которые освобождают временно оккупированную Киевом территорию Донецкой области. Часть города уже зачищена от неонацистов, которые ранее неоднократно срывали открытие гуманитарных коридоров для мирных жителей и используют их в качестве живого щита.