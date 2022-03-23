Ранее глава МИД Греции Никос Дендиас выразил готовность лично сопровождать гуманитарный груз в Мариуполь, где продолжают оказывать сопротивление вооруженные формирования украинских националистов в лице «Азова».
Соболевский призвал Запад не ограничиваться только лишь поставками гуманитарных грузов, он считает, что партнеры Украины должны снабдить местных бойцов оружием.
«Не только министр иностранных дел Греции должен поехать туда (в Мариуполь. — Ред.) с гумконвоем. Все туда должны поехать. И не просто забрать оттуда местных, а завезти туда оружие, боеприпасы и стать в ряды полка "Азов"», — сказал националист.
В настоящий момент в Мариуполе продолжаются бои украинской армии и националистов с силами Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ, которые освобождают временно оккупированную Киевом территорию Донецкой области. Часть города уже зачищена от неонацистов, которые ранее неоднократно срывали открытие гуманитарных коридоров для мирных жителей и используют их в качестве живого щита.