Французский дом моды Louis Vuitton 22 марта в своем Instagram* представил новую коллекцию украшений Louis Vuitton Volt

Louis Vuitton выпустит книгу «Украина», в доме моды назвали цену © Instagram romannoev

Но в своих постах дом моды поясняет, что для коллекции Louis Vuitton Volt (LVVolt) использованы «культовые инициалы Дома» (L и V), «пульсирующие энергией».

Новую коллекцию представили музыкант и актер Кид Кади, а также фотомодель Джина Цзинь и актриса Алисия Викандер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Французская транснациональная корпорация LVMH, управляющая брендами Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Loewe, Fendi, Bulgari, Guerlain в начале марта закрыла магазины этих марок и прекратила торговлю в России, в связи с событиями на Украине.

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