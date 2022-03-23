В комментариях под фотографиями ювелирных изделий некоторые пользователи соцсети обвинили дом моды в поддержке российской спецоперации на Украине. Они усмотрели в образах новой ювелирной коллекции Louis Vuitton символы V и Z, которые наносят для идентификации на военную технику российских войск на Украине.
Но в своих постах дом моды поясняет, что для коллекции Louis Vuitton Volt (LVVolt) использованы «культовые инициалы Дома» (L и V), «пульсирующие энергией».
Новую коллекцию представили музыкант и актер Кид Кади, а также фотомодель Джина Цзинь и актриса Алисия Викандер.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Французская транснациональная корпорация LVMH, управляющая брендами Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Loewe, Fendi, Bulgari, Guerlain в начале марта закрыла магазины этих марок и прекратила торговлю в России, в связи с событиями на Украине.
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