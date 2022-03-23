По его мнению, Россия больше не может, как обычно, вести бизнес в международных институтах и в международном сообществе.
«Что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, проконсультироваться с нашими партнерами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления», — добавил он.
Ранее глава польского министерства иностранных дел Збигнев Рау на брифинге в США посчитал возможным заменить Россию Польшей в G20. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нецелесообразным комментировать возможность исключения России из G20.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
После этого ряд западных стран ввели против Москвы жесткие санкции.