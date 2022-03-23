Власти США изучают с союзниками вопрос об исключении России из «Большой двадцатки». Об этом 22 марта заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, говорится на сайте Белого дома

Рейтинг Байдена в США рухнул до рекордного минимума © REUTERS, Leah Millis

«Что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, проконсультироваться с нашими партнерами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления», — добавил он.

Ранее глава польского министерства иностранных дел Збигнев Рау на брифинге в США посчитал возможным заменить Россию Польшей в G20. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нецелесообразным комментировать возможность исключения России из G20.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

После этого ряд западных стран ввели против Москвы жесткие санкции.