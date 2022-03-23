Состояние украинского сатирика и писателя Яна Таксюра, задержанного ранее СБУ и помещенного в СИЗО, резко ухудшается. Об этом 22 марта в соцсетях рассказала его дочь Мария

О задержании Таксюра стало известно 11 марта. В его доме прошли обыски. Писателя подозревают в госизмене. Греческий министр едет в Мариуполь, пленным готовят обмен, угроза на море, поляки готовятся к походу на Львов. Хроника событий на Украине на утро 23 марта © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

«Папа звонил из СИЗО. Сильнейшие боли еще и сердцем стало плохо. Сказал: "Не доживу". Я думаю: "Неужели никто не сможет нам помочь вытащить его оттуда до суда". Получается, настоящее мученичество. Помолитесь об Иоанне», — написала его дочь.

В последние годы Таксюр работал ведущим на канале «Первый казацкий», поддерживал Украинскую православную церковь Московского патриархата. Именно с этим связывают преследование Таксюра его родственники.

После начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины киевский режим задержал ряд журналистов и блогеров, которых подозревают в госизмене. При этом никаких доказательств этому не приводится. Так, в Одессе был помещен в СИЗО руководитель местного издания «Таймер» Юрий Ткачев.