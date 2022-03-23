За неделю доверие американцев к своему лидеру снизилось на 3% и составило 40%. Сейчас рейтинг Байдена сопоставим с рейтингом прошлого президента Дональда Трампа в этот же период работы на посту.
Агентство отмечает, что столь низкий показатель является явным предупреждением для Демократической партии, стремящейся сохранить контроль над Конгрессом на выборах 8 ноября.
В начале марта Трамп заявил, что рейтинг Байдена завышен, из-за его действий политическая и экономическая ситуация в стране ухудшается. По словам экс-президента, решение Байдена поднять налоги в стране равносильно убийству американской экономики. Он подчеркнул, что деятельность руководителя страны нельзя оценивать положительно, ведь «страна катится в ад».