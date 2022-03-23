Рейтинг одобрения президента Джо Байдена в США упал до рекордного минимума. Об этом сообщило 22 марта агентство Reuters со ссылкой на опрос, проведенный совместно с компанией Ipsos

Байден пообещал Третью мировую войну при одном условии © AP, Saul Loeb Дональда Трампа в этот же период работы на посту.

Агентство отмечает, что столь низкий показатель является явным предупреждением для Демократической партии, стремящейся сохранить контроль над Конгрессом на выборах 8 ноября.

В начале марта Трамп заявил, что рейтинг Байдена завышен, из-за его действий политическая и экономическая ситуация в стране ухудшается. По словам экс-президента, решение Байдена поднять налоги в стране равносильно убийству американской экономики. Он подчеркнул, что деятельность руководителя страны нельзя оценивать положительно, ведь «страна катится в ад».